46. İstanbul Müzik Festivali başladı
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. sponsorluğunda düzenlenen 46. İstanbul Müzik Festivali, dün akşam Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen Açılış Töreni ve Konseri’yle başladı.
46 yıldır farklı kuşakları müzikle buluşturan İstanbul Müzik Festivali, bu yıl “aile bağları” teması etrafında oluşturulan programıyla müzikseverleri aile ilişkileri arasındaki müziğin izini sürmeye, müziğe dair anılarını yeniden hatırlamaya ve keşfetmeye davet ediyor. 12 Haziran tarihine kadar, 17 farklı mekânda gerçekleştirilecek 25 konserde 500’e yakın sanatçıyı ağırlayacak. Sunuculuğunu Ceylan Saner’in üstlendiği 46. İstanbul Müzik Festivali Açılış Töreni, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın açış konuşmasıyla başladı. Törende İstanbul Müzik Festivali’ne desteklerinden dolayı TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve festivale mekân desteği veren Kadıköy Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi ve İş Sanat temsilcilerine teşekkür plaketleri verildi. 46. İstanbul Müzik Festivali’nin gerçekleştirilmesinde büyük katkısı bulunan gösteri sponsorları Türkiye İş Bankası, Tekfen Vakfı, Mercedes-Benz Türk A.Ş., Yapı Kredi ve Borusan Holding’e ve İstanbul Müzik Festivali’nin yerleşik orkestra sponsorluğunu üstlenen Borusan Sanat’a da teşekkür plaketleri takdim edildi.
Bir Yorum Ekleyin