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46. İstanbul Müzik Festivali başladı

46-istanbul-muzik-festivali-basladi
BÜLENT ECZACIBAŞI
CANAN BAŞARAN SYMES
GAYE AKÇEN, BÜLENT ECZACIBAŞI
YEŞİM GÜRER, OYMAK GAYE AKÇEN, BÜLENT ECZACIBAŞI
Davet

46. İstanbul Müzik Festivali başladı

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. sponsorluğunda düzenlenen 46. İstanbul Müzik Festivali, dün akşam Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen Açılış Töreni ve Konseri’yle başladı.

46 yıldır farklı kuşakları müzikle buluşturan İstanbul Müzik Festivali, bu yıl “aile bağları” teması etrafında oluşturulan programıyla müzikseverleri aile ilişkileri arasındaki müziğin izini sürmeye, müziğe dair anılarını yeniden hatırlamaya ve keşfetmeye davet ediyor. 12 Haziran tarihine kadar, 17 farklı mekânda gerçekleştirilecek 25 konserde 500’e yakın sanatçıyı ağırlayacak. Sunuculuğunu Ceylan Saner’in üstlendiği 46. İstanbul Müzik Festivali Açılış Töreni, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın açış konuşmasıyla başladı. Törende İstanbul Müzik Festivali’ne desteklerinden dolayı TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve festivale mekân desteği veren Kadıköy Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi ve İş Sanat temsilcilerine teşekkür plaketleri verildi. 46. İstanbul Müzik Festivali’nin gerçekleştirilmesinde büyük katkısı bulunan gösteri sponsorları Türkiye İş Bankası, Tekfen Vakfı, Mercedes-Benz Türk A.Ş., Yapı Kredi ve Borusan Holding’e ve İstanbul Müzik Festivali’nin yerleşik orkestra sponsorluğunu üstlenen Borusan Sanat’a da teşekkür plaketleri takdim edildi.

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2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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