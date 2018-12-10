En Son Davetler
Kategoriler
Açılış Alışveriş Astroloji Bakım Balo Binicilik Bülten Davet Decotrend Defile Digital Art Düğün DVD Etkinlik Gala Genel Gezi Golf Kapak Konusu Kitap Konser Kutlama MAG New York Mekan Mobilya & Dekorasyon Moda Motor Sporları Müzik Ödül Töreni Opera Parti Röportaj Sağlık Sanat Sergi Sinema Spor Stil Tanıtım Tenis Tercihler Tiyatro Trendy Video
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde Kırmızı Halı Heyecanı

Bige Önal, Aras Bulut İynemli
Acun Ilıcalı
Çağlar Çorumlu
Can Yaman, Demet Özdemir
Deniz Seki
Edis
Erhan Yazıcıoğlu
Erkan Özarman
Erkan Yolaç
Fatih Ürek
Güneri Civaoğlu
Hakan Altun
Gani Müjde, Belma Canciğer
Gülben Ergen
Çukur Ekibi
İrem Helvacıoğlu
Nihan-Okan Buruk
Neslihan Atagül
Irmak Ünal
Nebahat Çehre
Murat Evgin
Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk
Ömür Gedik
Önder Tiryaki, Neslihan Atagül
Şansal Büyüka
Selami Şahin
Pelin Akil, Anıl Altan
Raşit Bağzıbağlı
Sibel Can
Wilma Elles
Yıldıray Şahiner
Yusuf Güney
Zeynep Gönenç
Yıldız Tilbe
Başak Dizer
Merve Çağıran
Aslı Bekiroğlu
Afra Saraçoğlu
Davet

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde Kırmızı Halı Heyecanı

yazan:
3
Okuma süresi 1 dakika

Hürriyet ve Pantene iş birliğiyle gerçekleştirilen 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu gece sahiplerini bulacak. Ödül töreni öncesinde ünlü isimler, yaşadıkları ışıltılı dönüşümleri, birbirinden şık kombinleri ve parıldayan saçlarıyla Kırmızı Halı’da yerini aldı.

Yetenekleri, başarıları ve yaşadıkları dönüşümle tanıdığımız Türkiye’nin sevilen sanatçıları, yılın en ‘görkemli’ gecesinde, 45. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde ödüllerine kavuşuyor.

Hürriyet ve Pantene iş birliğiyle düzenlenen tören öncesi Kırmızı Halı’da ünlü isimler, şıklıklarıyla ve kombinlerini tamamlayan güçlü ve sağlıklı görünen saçlarıyla göz dolduruyor. Neslihan Atagül Doğulu, Acun Ilıcalı, Merve Çağıran, Aras Bulut İynemli, Bige Önal, Çağlar Çorumlu, Afra Saraçoğlu, Pınar Altuğ, Erkan Özarman, Fatih Ürek, Gülben Ergen, Güneri Civaoğlu, Dilan Çiçek Deniz, Hakan Altun, Murat Evgin, Aslı Bekiroğlu, Nebahat Çehre, Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk, Pelin Akil, Anıl Altan, Selami Şahin, Sibel Can, Raşit Bağzıbağlı, Wilma Elles, Yıldız Tilbe gibi pek çok ünlü isim Kırmızı Halı’da boy gösterdi.

0
Etiketler:
, , , , , , , , , ,
Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

RASHID Hazır Giyim Markasının 2019 İlkbahar/Yaz Koleksiyonunu IFW’nin ilk gününde Zorlu PSM’de görkemli bir defile ile tanıtıldı.

Röportaj

Instagram Fenomeni olan kardeşi Şeyma Subaşı Ilıcalı ile sık sık birlikte gördüğümüz, sosyal medya aracılığıyla hepimizin günden

Davet, Ödül Töreni

Kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün en iyilerini ödüllendiren ACE of M.I.C.E. Awards, Türk Telekom Ana sponsorluğunda Uniq

%d blogcu bunu beğendi: