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44. Pantene Altın Kelebek Ödülleri

Tarkan, Cen Yılmaz
Tarkan
Ajda Pekkan
Güldür Güldür Show Ekibi
Athena
Aleyna Tilki
Aslı Enver, Hale Soygazi
Söz Ekibi
Hande Erçel
Beren Gökyıldız, Cansu Dere
Öykü Karayel
Neslihan Atagül, Hazal Filiz Küçükköse
Acun Şeyma, Subaşı Ilıcalı
Mert, Sema Kırsalı, Erk Ulugün, Bilgehan Ergenekon, Eda Bilen
Ayşe Brav, Gül Gölge, Raşit Bağzıbağlı
Ertuğrul Özkök, Zeynep Selin, Sinan Ali Saatçi
Gözde Baddal, Hilal Uzun, Buse İskenderoğlu
Hazal Filiz Küçükköse, Miray Daner, Melisa Şenolsun
Aslı Enver
Aybüke Pusat
Ayşe Kucuroğlu
Ayşegül Yağış
Başak Dizer Tatlıtuğ
Beril Çavuşoğlu
Berrak Tankut Turnaoğlu
Beyza Şekerci, Engin Hepileri
Canan Kılıç, Elif Erdoğan
Ceyda Seçkin, Dilek Çel
Defne Samyeli
Deren Talu
Didem, Cem, Erkan Petekkaya
Faik Öztürk, Safiye Soyman
Füsun Akpınar, Volkan Ataman
Gülben Ergen
Günsel Ülkü
Koray Aksu
Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan
Murat, Şebnem Tavman
Murat, Merve Aksu
Nazlı Çelik
Neslihan Atagül Doğulu
Neslihan Atagül, Miray Daner
Nihan, Okan Buruk
Olgun, Berrin Zorlu
Ozan Baran, Süreyya Yalçın
Özge Ulusoy
Seçkin Piriler
Selçuk Yöntem
Şenay Akay
Senem Selimi
Serap Dindar
Şeyma Subaşı Ilıcalı
Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu
Sinem Yıldırım
Songül Öden
Tolga Sarıtaş
Tuba Saraçoğlu, Melike Işıklar
Umut Kuzey, Eşref Kolçak
Ünal, Ömer, Özge Uzun
Wilma Elles
Yeliz Yeşilmen
Zerrin Kartal
Zeynep Demirel
Zuhal, Ceylan Pirinçcioğlu
Davet, Kültür

44. Pantene Altın Kelebek Ödülleri

yazan:
8

Pantene ve Hürriyet Grubu’nun iş birliğiyle düzenlenen 44. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, tüm görkemiyle Zorlu PSM’de düzenlenen muhteşem törende sahiplerini buldu.

Yılın en prestijli ödül töreni “Pantene Altın Kelebek”, 44. yılında da tüm görkemiyle televizyon, müzik, iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının ünlülerini aynı çatı altında buluşturdu. “Pantene Altın Kelebek Ödülleri”, Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Kokteylle başlayan gece Oscar töreni havasında gerçekleşti. Ünlü isimler ödül töreni öncesinde kırmızı halıda güzellikleriyle ve şıklıklarıyla göz kamaştırdı. Gecenin sunuculuğunu Cem Davran ve Ayça Ayşin Turan’ın üstlendiği muhteşem gecede bu yıl 32 dalda ödül verildi. Gecede Ajda Pekkan ve Tarkan sahne aldı. Cem Yılmaz geceye, “En İyi Pop Müzik Erkek Sanatçısı ve Yılın Şarkısı Ödülleri”ni alan Tarkan’a ödülünü verirken “Tarkan’ın ne kadar star olduğunu siz düşünün, ayak işlerini ben yapıyorum. Önceden Yalın ile çalışıyordum, rakamlar tatmin etmeyince Tarkan’a geçtim” esprisiyle damga vurdu.

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