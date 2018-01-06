44. Pantene Altın Kelebek Ödülleri

yazan: ugurterzi 8

Pantene ve Hürriyet Grubu’nun iş birliğiyle düzenlenen 44. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, tüm görkemiyle Zorlu PSM’de düzenlenen muhteşem törende sahiplerini buldu.

Yılın en prestijli ödül töreni “Pantene Altın Kelebek”, 44. yılında da tüm görkemiyle televizyon, müzik, iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının ünlülerini aynı çatı altında buluşturdu. “Pantene Altın Kelebek Ödülleri”, Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Kokteylle başlayan gece Oscar töreni havasında gerçekleşti. Ünlü isimler ödül töreni öncesinde kırmızı halıda güzellikleriyle ve şıklıklarıyla göz kamaştırdı. Gecenin sunuculuğunu Cem Davran ve Ayça Ayşin Turan’ın üstlendiği muhteşem gecede bu yıl 32 dalda ödül verildi. Gecede Ajda Pekkan ve Tarkan sahne aldı. Cem Yılmaz geceye, “En İyi Pop Müzik Erkek Sanatçısı ve Yılın Şarkısı Ödülleri”ni alan Tarkan’a ödülünü verirken “Tarkan’ın ne kadar star olduğunu siz düşünün, ayak işlerini ben yapıyorum. Önceden Yalın ile çalışıyordum, rakamlar tatmin etmeyince Tarkan’a geçtim” esprisiyle damga vurdu.