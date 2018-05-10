23. Altın Objektif Ödülleri sahiplerini buldu

yazan: MAG 12

Magazin Gazetecileri Derneği’nin düzenlediği ’23. Altın Objektif Ödülleri’, muhteşem bir organizasyonla dün akşam CVK Park Bosphorus Hotel’de sahiplerini buldu.

Her yıl Magazin Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen ve tiyatro, müzik, sinema ve TV dünyasından ünlü isimlerin ödüllendirildiği “Altın Objektif Ödül Töreni”ne bu yıl da ilgi yoğundu. Kırmızı halı seremonisiyle başlayan gece, MGD Başkanı Okan Sarıkaya ve Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde, Vadistanbul AVM ana sponsorlğunda CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’da gerçekleştirildi. Gecenin sunuculuğunu oyuncu Ali Sunal üstlendi.

Ödüler alkışlar arasında sahiplerini buldu

Ebru Yaşar, Oğuzhan Koç, Resul Dindar, Aylin Coşkun, Ceylan Ertem’in şarkılarıyla keyifli dakikaların yaşandığı organizasyona, izlenme rekorları kıran ve gecede ödül alan ‘Vatanım Sensin’, ‘Söz’ ve ‘Çukur’ dizilerinin ekipleri damga vurdu. “Yılın Dizisi” seçilen Çukur’un başrol oyuncuları Perihan Savaş ve Dilan Çiçek Deniz “Yılın Kadın Oyuncusu” ödülünü göğüslerken, Erkan Kolçak Köstendil ve Aras Bulut İynemli “Yılın Erkek Oyuncusu” ödülünü aldı. MGD tarafından bu yıl ilk kez açılan “En İyi Dizi Şarkısı” kategorisinde ödüllendirilen Emrah Erdoğan’ın yıllara damga vuran şarkısı, ilk kez bir şarkıyla bir dizinin soundtrack’ı olan “Götür Beni Gittiğin Yere” seçildi. “En İyi Komedi Programı” kategorisindeki ödülü “Güldür Güldür” alırken, “En İyi Aksiyon Dizisi” ödülünü “Söz” dizisi aldı. Gülse Birsel ve Engin Günaydın’ın başrollerini paylaştığı “Aile Arasında” ise “En İyi Film” seçildi. “En İyi Drama Dizisi Kadın Oyuncusu” Bergüzar Korel seçilirken, ödülünü Cumhuriyet kadınlarına ithaf etti. “En İyi Drama Dizisi Erkek Oyuncusu” ödülüne ise Halit Ergenç layık görüldü. Ergenç ödülünü alırken eşi Bergüzar Korel ile aynı ödülü almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. “En İyi Albüm” kategorisinde “ON” isimli albümüyle Tarkan ödülün sahibi oldu. Geceye katılamayan Tarkan, bir video ile MGD’ye teşekkürlerini iletti. “En İyi Kadın Yorumcu” ödülünün sahibi Hande Yener olurken, “En İyi Erkek

Yorumcu” ödülüne ise Oğuzhan Koç layık görüldü. “En İyi Kadın ve Erkek Tiyatro Oyuncusu” kategorilerinde ise

Zerrin Tekindor ve Serkan Keskin kategorinin seçilen isimleri oldu. “MGD Özel Ödülü”nün sahibi ise, Cengiz Kurtoğlu ve Orhan Gencebay oldu.