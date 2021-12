2021 MTV Avrupa Müzik Ödülleri Kazananları Belli Oldu

Okuma süresi 9 dakika

ED SHEERAN “EN İYİ SANATÇI” VE “EN İYİ ŞARKI” KATEGORİSİNDE; LIL NAS X “EN İYİ VİDEO KLİP” KATEGORİSİNDE ÖDÜLÜN SAHİBİ OLURKEN BTS, “EN İYİ POP” VE “EN İYİ GRUP” ÖDÜLLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE EN ÇOK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU.

Herkes için müziği kutlayan global bir etkinlik olan 2021 MTV Avrupa Müzik Ödülleri Macaristan’daki Papp László Budapest Sportaréna’dan canlı yayınlanarak geri döndü.

Ed Sheeran ‘’Bad Habits’’ şarkısıyla ‘‘En İyi Şarkı’’ ve ‘’En İyi Sanatçı’’ ödülünün sahibi olurken Lil Nas X ‘’Montero (Call Me By Your Name)’’ şarkısı ile ‘’En İyi Video Klip’’ ödülünün sahibi oldu. BTS, ‘‘En İyi K-Pop Şarkısı’’, ‘’En İyi Pop Şarkısı’’,’’En İyi Müzik Grubu’’ ve ’’En Büyük Hayran Kitlesi’’ kategorileri dahil olmak üzere dört ödüllü gecenin en fazla ödül kazananı oldu.

Måneskin, MTV Avrupa Müzik Ödülleri’ndeki ilk ödülünü ‘’En İyi Rock Müzik’’ kategorisinde kazanırken sunucu ve sanatçı Saweetie, ‘’En Yeni Çıkış Yapan Sanatçı’’ödülüne layık görüldü. Nicki Minaj, ‘’En İyi Hiphop Sanatçısı’’, Oliva Rodrigo ‘En İyi Çıkış Yapan Sanatçı’’, Maluma ‘’En İyi Latin Sanatçı’’ ödülünü kazanırken YUNGBLUD ise ‘’En İyi Alternatif Müzik Sanatçısı’’ kategorisinde ödülün sahibi oldu.

“En İyi İş Birliği” ödülü “Kiss Me More” ile Doja Cat ve SZA‘ya verilirken David Guetta ‘’En İyi Elektronik Müzik Sanatçısı’ ödülünü, Billie Eilish “ En İyi Video Klip’ ödülünün sahibi oldu.

Ev sahibi şehir Budapeşte’nin popüler termal kaplıcalarından ve şehrin içinden geçen Tuna Nehri’nden ilham alan gösterinin gerçekleştiği platform, adeta sular ile çevriliydi.

“En İyi Sanatçı” ve “En İyi Şarkı” kategorilerinde ödülün sahibi Grammy Ödüllü global superstar Ed Sheeran, son single’ı “Overpass Graffiti”nin canlı performansı için neon grafiti desenlerin hakim olduğu bir sahne şovuyla ödül gecesinin açılışını gerçekleştirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde İngiliz şarkıcı-söz yazarı listelerde bir numara olan “Shivers” şarkısını seslendirdi.

“En Yeni Çıkış Yapan Sanatçı” ödülünün sahibi ve aynı zamanda MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nin de sunucusu olan Saweetie, palmiye ağaçlarıyla çevrili bir vahada şampanya dolu bir havuzda güneşlenmek, MTV markalaması yapılmış maskeler takan ilhamını Squid Games’den alan pembe takım elbiseli askerlerle etkileşimde olmak, aynı zamanda arkadaşı olan Brezilyalı şarkıcı Anitta ile sanal olarak sohbet etmek ve kaykay sürmek gibi unutulmaz anlara imza atarak hem modayı hem de mizahı bir araya getirdi. Saweetie, sahneye adeta gökyüzünden ışıltılı bir kar tanesi gibi inerken, hit parçaları “Best Friend”, “Tap In” ve “OUT OUT” şarkılarından oluşan bir karma bir performans gerçekleştirdi.

Global Latin superstar ve ‘’En İyi Latin Sanatçı’’ ödülünün kazananı Maluma yeni single’ı “MAMA TETEMA”nın dünya prömiyer performansının heyecanını yaşattı. Tanzanyalı şarkıcı Rayvanny ve dansçılardan oluşan bir ekip, bir kulüpte geçen ve yağmur eşliğinde yüksek enerjili performans için sahnede ona katıldı.

Imagine Dragons, yeni single’ları “Enemy”nin çıkışı için MTV Avrupa Müzik Ödülleri sahnesine geri döndü. Bir lazer ışığı seline dalmış gibi hissettiren sahne şovunu Grammy adayı rapçi & sanatçı J.I.D ve dansçı ekibi katılarak sahneyi salladı.

Devasa bir “MAMMAMIA” işaretiyle, piroteknikten ateşlenen alevler eşliğinde hit single’ları “MAMMAMIA”nın heyecan verici bir yorumu ile sahneyi aydınlatan Måneskin, ‘En İyi Rock Grubu’ dalında ödül olarak MTV Avrupa Müzik Ödülleri tarihindeki ilk ödüllerinin sahibi oldu. İtalyan rock grubu, solistleri Damiano David’in ışıltılı bir deri külot giydiği gecede siyah ve altın rengi ağırlıklı kostümler tercih ettiler.

Kim Petras, MTV Avrupa Müzik Ödülleri tarihinde sahne alan ilk trans sanatçı olarak tarihe geçti. Sahnede dev bir hindistancevizi dekoru ile gerçekleştirdiği performansı sırasında yeşil bir lateks elbise gitmeyi tercih eden uluslararası pop şarkıcı “Coconuts” ve “Hit It From The Back” şarkılarını sahneledi.

Yükselen yıldız İngiliz Griff, MTV Avrupa Müzik Ödülleri’ndeki ilk performansını bir gölge dansçısı ve ayna kostümü giymiş bir dansçıyla “One Night” şarkısını sahneledi.

Norveçli indie-pop müzik sanatçısı ve MTV En İyi Çıkış Yapan Artist ödüllü Girl in Red, uluslararası listelerde yer alan hit albümü ‘’Serotonin’’deki If I could make it go quiet şarkısını seslendirerek Avrupa Müzik Ödülleri’ndeki ilk performansını gerçekleştirdi. Başlangıçta gri bir evin içinde performans sergileyen bere takan sanatçı, ev sahneden havalanmadan önce kalabalığa yaklaşmak için dışarı çıktı.

World Stage’in parlayan yıldızı OneRepublic, Budapeşte’deki Heroes Square’de havai fişek finaliyle birlikte biletleri tükenen bir kalabalığın önünde “Run” şarkısını canlı bir şekilde yorumladı.

Multi-enstrümantalist, şarkıcı, söz yazarı ve “En İyi Alternatif Müzik Sanatçısı” ödüllü YUNGBLUD geceyi son single’ı “Fleabag”ın yüksek oktavlı, piroteknik dolu performansıyla kapattı. Heyecan verici gösteri sırasında, insanlar gökten düştü ve bir noktada basçısını öpen sanatçı tarafından sahne şov gereği yerle bir edildi.

Gösteride ayrıca uluslararası pop yıldızı Rita Ora, süper model Winnie Harlow, OneRepublic grubundan uluslararası müzisyen ve yapımcı Ryan Tedder, WWE Süperstarı Drew McIntyre, uluslararası şarkıcı-söz yazarı ve aktör Olly Alexander (Years & Years), uluslararası DJ ve yapımcı Joel Corry ve şarkıcı Manu Gavassi özel görünümleriyle yer aldı.

İlk kez, MTV Avrupa Müzik Ödülleri ana şovu sırasında “MTV Avrupa Müzik Ödülleri Nesil Değişim Ödülü” kazananları belirlendi. Bu yılki ödül sahipleri, LGBTQ+ karşıtı politikalara karşı savaşırken eşitliği ve sevgiyi ilerleten beş genç kaanat önderine verildi. Aktris ve talk show sunucusu Drew Barrymore, eşitlik hakkındaki konuşması ile dinleyenleri gururlandırdı. Kazananlar, IraQueer’in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Amir Ashour (Irak); Matthew Blaise (Nijerya), eşcinsel bir aktivist ve Nijerya’daki queer insanları destekleyen The Oasis Project’in kurucusu; Sage Dolan-Sandrino (Amerika Birleşik Devletleri) bir Afro-Kübalı queer ve trans kadın ve yaratıcı bir stüdyo&dijital dergi olan TEAM Mag’in kurucusu; Brezilya, São Paulo’da seçilen ilk Siyah trans kadın Erika Hilton (Brezilya) ve Macaristan’ın ilk feminist ve ırkçılık karşıtı LGBTQ+ STK’sı Budapeşte Onur Yürüyüşü’nün yönetim kurulu üyesi Viktória Radványi (Macaristan) kazananlar adına, küresel LGBTQ+ topluluğuyla güçlü bir dayanışma anı yaratıyor. “MTV EMA Nesil Değişim Ödülü”, ViacomCBS’nin bir bölümü olan MTV Entertainment (MTVE) ile önde gelen küresel LGBTQ+ savunuculuk grubu All Out ve ViacomCBS’nin Content for Change girişiminin bir parçası olan genişletilmiş ortaklığın bir parçasıdır.

Ayrıca MTV, İspanya’dan Latin Amerika’ya, Macaristan ve Afrika’ya kadar dünyanın farklı bölgelerinden gelen tüm yerel MTV Avrupa Müzik Ödülleri kutladı.

2021 MTV AVRUPA MÜZİK ÖDÜLLERİ KAZANANLARI TAM LİSTESİ

Kazananlar * işareti ile gösterilmiştir.

En İyi Sanatçı

Doja Cat

Ed Sheeran*

Justin Bieber

Lady Gaga

Lil Nas X

The Weeknd

En İyi Pop Sanatçı

BTS*

Doja Cat

Dua Lipa

Ed Sheeran

Justin Bieber

Olivia Rodrigo

En İyi Şarkı

Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More

Ed Sheeran – Bad Habits*

Justin Bieber – Peaches ft. Daniel Caesar, Giveon

Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

Olivia Rodrigo – drivers license

The Kid LAROI, Justin Bieber – STAY



En İyi Video Kilip

Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More

Ed Sheeran – Bad Habits

Justin Bieber – Peaches ft. Daniel Caesar, Giveon

Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)*

Normani ft. Cardi B – Wild Side

Taylor Swift – willow

En İyi İş Birliği

Black Eyed Peas, Shakira – GIRL LIKE ME

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Leave the Door Open

Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More*

Lil Nas X, Jack Harlow – INDUSTRY BABY

The Kid LAROI, Justin Bieber – STAY

The Weeknd & Ariana Grande – Save Your Tears (Remix)

En Yeni Çıkış Yapan Sanatçı

Giveon Griff

Olivia Rodrigo

Rauw Alejandro

Saweetie*

The Kid LAROI

En İyi Elektronik Müzik Sanatçısı

Calvin Harris

David Guetta*

Joel Corry

Marshmello

Skrillex

Swedish House Mafia

En İyi Rock Müzik Sanatçısı

Coldplay

Foo Fighters

Imagine Dragons

Kings Of Leon

Måneskin*

The Killers

En İyi Alternatif Müzik Sanatçısı

Halsey

Lorde

Machine Gun Kelly

Twenty One Pilots

WILLOW

YUNGBLUD*

En İyi Latin Müzik Sanatçısı

Bad Bunny

Balvin

Maluma*

Rauw Alejandro

Rosalía

Shakira

En İyi Hip Hop Müzik Sanatçısı

Cardi B

DJ Khaled

Drake

Kanye West

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj*

En İyi K-Pop Müzik Sanatçısı

BTS*

LISA Monsta X

NCT 127

ROSÉ TWICE

En İyi Müzik Grubu

BTS*

Imagine Dragons

Jonas Brothers

Little Mix

Måneskin

Silk Sonic

En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

24KGoldn

Fousheé

girl in red

Griff

JC Stewart

JXDN Latto

Madison Beer

Olivia Rodrigo

Remi Wolf

SAINt JHN

The Kid LAROI

En Büyük Hayran Kitlesi

Ariana Grande

BLACKPINK

BTS*

Justin Bieber

Lady Gaga

Taylor Swift

En İyi Müzik Klibi

Billie Eilish – Your Power*

Demi Lovato – Dancing With The Devil

girl in red – Serotonin

H.E.R. – Fight For You

Harry Styles – Treat People With Kindness

Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

MTV EMA Nesil Değiştiren Ödülü

Amir Ashour

Matthew Blaise

Sage Dolan-Sandrino

Erika Hilton

Viktória Radványi