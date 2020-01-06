2020 Erkek Modası Trendleri

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Dünya hazır giyim devlerinden HUGO BOSS, BOSS Sonbahar-Kış 2019 ve Cruise 2020 koleksiyonlarını Panora AVM’de bulunan BOSS mağazasında gerçekleştirdiği şık davet ile tanıttı.

MAG Dergi Genel Yayın Yönetmeni Beril Çavuşoğlu’nun sorularını yanıtlayan HUGO BOSS Mağazacılık Perakende Direktörü Senem Ülker, Sonbahar-Kış koleksiyonunun detaylarını ve marka ile çağdaş sanat arasındaki bağı konuklar ile paylaştı. Cruise 2020 için tasarlanan BOSSxMeissen kapsül koleksiyonu hakkında da bilgi veren Ülker, “Porselen markası Meissen’in Big Five olarak adlandırılan beş ikonik hayvan figürü iş birliğinin ve koleksiyondaki tasarımların ilham kaynağı oldu. İki marka da kalite, tasarım ve yaratıcılık gibi ortak tutkulara sahip. Bu nedenle bu iş birliği bizim için çok değerli.” dedi