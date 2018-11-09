2018 Troya Yılı Muhteşem Bir Gösteri İle Taçlandı

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Troya efsanesi Devlet Opera ve Balesi ile sahnede hayat buluyor.

Birçok ilke imza atacak görkemli, destansı “Troya” operası 9 Kasım 2018’de ATO Congresium’da Dünya Prömiyeri yapıldı.

Paris’i ünlü tenor Murat Karahan’ın, Hektor’u ünlü dansçı Tan Sağtürk’ün canlandırdığı operada Helen’i soprano Seda Ayazlı seslendirdi. Eserin anlatıcısı, Homeros’u ise Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt canlandırdı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan’ın ilk kez aynı sahneyi paylaştığı gecede, Tan Sağtürk 12 yıl sonra ilk kez Devlet Opera ve Balesi yapımı “Troya” ile sahnedeydi.

Orkestra, Koro, Bale kadrosunun 300 sanatçı sahnede olduğu gecede, 3DMAX Mapping Teknolojisi ile desteklenen muhteşem görsel tasarım şöleni nefesleri kesti. Başrol Kostümleri ise ünlü modacı Atıl Kutoğlu tarafından tasarlandı.

Devlet Opera ve Balesi Bale sanatçısı Bora Acar Zöngür, gecede engelin sadece kendimiz olduğunu hissettirecek bir engelsiz dans gösterisi sundu.

Yurt Dışı ve Yurt içi birçok sahnede seyirci ile buluşturulacak eser, Berlin ve Moskova’nın ünlü opera evlerinde sahnelenecek.