En Son Davetler
Kategoriler
Açılış Alışveriş Astroloji Bakım Balo Binicilik Bülten Davet Decotrend Defile Digital Art Düğün DVD Etkinlik Gala Genel Gezi Golf Kapak Konusu Kitap Konser Kutlama MAG New York Mekan Mobilya & Dekorasyon Moda Motor Sporları Müzik Ödül Töreni Opera Parti Röportaj Sağlık Sanat Sergi Sinema Spor Stil Tanıtım Tenis Tercihler Tiyatro Trendy Video
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

2018 Troya Yılı Muhteşem Bir Gösteri İle Taçlandı

Şebnem Bursalı
Yakın Ertürk,Nami-Ayla Hatırlı,Şener Özpolat
Hıncal Uluç
Fatoş Özsoy,Güneri Civaoğlu
Necati Çetinkaya,Abdülkadir Aksu
Seda-Can Çavuşoğlu
Metin Feyzioğlu
Yasemin Polat
Funda Bekişoğlu
Burcu Yörübulut
Beril Çavuşoğlu
Gülşen Ulusoy
İlhan Erdal
Ercüment-Aylin Tekin
Handan Banu Öztürk
Ceyda Gürsel
Ali-Almila Doğan
Zeynep Koreş
Filiz Reis Çebi
Ahsen Demirci
Sevil Gürgan
İsmet-Merih Akalın,Turgut-Eda-Perihan Uyar
Afitab Akıncı
Kadriye-Ünal Kerimoğlu
Esin Gürel
Esra Demir-Özer Yıldırım
Rezzan-Ersin Yağız
Aysu-Haluk Tümer Yavuz
Alev-Berkan Tuna
Dilek Özen,Tüzün Gelgel
Tuba Günebak
İper Zileli
Sertaç Darcan
Ayşe Biçer
Davet, Konser

2018 Troya Yılı Muhteşem Bir Gösteri İle Taçlandı

yazan:
5
Okuma süresi 1 dakika

Troya efsanesi Devlet Opera ve Balesi ile sahnede hayat buluyor.

Birçok ilke imza atacak görkemli, destansı “Troya” operası 9 Kasım 2018’de ATO Congresium’da Dünya Prömiyeri yapıldı.

Paris’i ünlü tenor Murat Karahan’ın, Hektor’u ünlü dansçı Tan Sağtürk’ün canlandırdığı operada Helen’i soprano Seda Ayazlı seslendirdi. Eserin anlatıcısı, Homeros’u ise Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt canlandırdı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan’ın ilk kez aynı sahneyi paylaştığı gecede, Tan Sağtürk 12 yıl sonra ilk kez Devlet Opera ve Balesi yapımı “Troya” ile sahnedeydi.

Orkestra, Koro, Bale kadrosunun 300 sanatçı sahnede olduğu gecede, 3DMAX Mapping Teknolojisi ile desteklenen muhteşem görsel tasarım şöleni nefesleri kesti. Başrol Kostümleri ise ünlü modacı Atıl Kutoğlu tarafından tasarlandı.

Devlet Opera ve Balesi Bale sanatçısı Bora Acar Zöngür, gecede engelin sadece kendimiz olduğunu hissettirecek bir engelsiz dans gösterisi sundu.

Yurt Dışı ve Yurt içi birçok sahnede seyirci ile buluşturulacak eser, Berlin ve Moskova’nın ünlü opera evlerinde sahnelenecek.

0
Etiketler:
, , , , , , ,
Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Video

Röportaj

Kariyerine Londra’da başlayıp Amsterdam’da sürdüren ve edindiği tasarımcılık deneyimini ülkemizde geliştirerek başarılı bir şekilde moda serüvenine devam

Davet, Konser, Sanat

ANADOLU ATEŞİ DANS TOPLULUĞU’NUN TROYA MÜZİKALİ DEV KADROSU, DEV PRODÜKSİYONU İLE CONGRESIUM ANKARA’DA SEYİRCİSİYLE BULUŞTU. 3000 yıllık efsaneyi

%d blogcu bunu beğendi: