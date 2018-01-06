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1ON1 Personal Training 1 Yaşında

Battal Özgür, Tuğba Arıkan
Ceyhun-Burcu Eriş
Çağrı Çer, Melike Akbulut
Elif Taylan, Ebru Öztürk
Emre Erdem
Erdi Çelik, Müge Bilgin
Mustafa-Ece Keskin
Davet, Kutlama

1ON1 Personal Training 1 Yaşında

yazan:
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1ON1 Personal Training 1. yaşını ve yeni yılı verilen özel bir davet ile Karaf Restaurant’ta kutladı. Davete iş ve sosyal yaşamdan çok sayıda davetli katılım gösterdi.

1ON1 Personal Training işletme sahipleri Müjdat Akay ve Mustafa Keskin konuklarıyla yakından ilgilenerek örnek bir misafirperverlik gösterdiler. Kokteyl eşliğinde başlayan gece canlı müzik ve yemek ile devam etti. Gece boyunca gönüllerince eğlenen konuklar bol bol fotoğraf çektirerek bu özel günü ölümsüzleştirdiler.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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