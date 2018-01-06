1ON1 Personal Training 1 Yaşında
1ON1 Personal Training 1. yaşını ve yeni yılı verilen özel bir davet ile Karaf Restaurant’ta kutladı. Davete iş ve sosyal yaşamdan çok sayıda davetli katılım gösterdi.
1ON1 Personal Training işletme sahipleri Müjdat Akay ve Mustafa Keskin konuklarıyla yakından ilgilenerek örnek bir misafirperverlik gösterdiler. Kokteyl eşliğinde başlayan gece canlı müzik ve yemek ile devam etti. Gece boyunca gönüllerince eğlenen konuklar bol bol fotoğraf çektirerek bu özel günü ölümsüzleştirdiler.
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