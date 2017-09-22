1907 Fenerbahçe Derneği Çeyrek Asrını Kutladı.

yazan: MAG 11

1907 Fenerbahçe Derneği, eski başkanlar, üyeler, sporcular, Fenerbahçe Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin katılımıyla 25’inci yılını Four Seasons Bosphorus Otel’de kutladı.

Fenerbahçe sevdalısı bir grup işadamı ve yöneticinin önderliğinde 1992 yılında kurulan 1907 Fenerbahçe Derneği, geride bıraktığı çeyrek asrı 700’ü aşkın davetlinin katılımıyla kutladı.

Gecede bir konuşma yapan 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ali Y. Koç konuşmasında “Derneğimizin, kulübümüze ve Türk sporuna en büyük katkısı, 1907’yi 1907 yapan, karşılık beklemeden kulübüne hizmet etme kültürüdür. Derneğimiz çeyrek asrı geride bıraktı; ama üyelerimizin Fenerbahçemize hizmet aşkı ilk günkü kadar taze kaldı” dedi.

1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, bu özel gecenin kendisi için ayrı bir önemi olduğunu vurgulayarak, Fenerbahçe Spor Kulübü başkan adaylığı sürecini daha şeffaf ve sağlıklı yürütmek adına dernekteki görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı.

Ali Y. Koç, Fenerbahçe Ailesi adına birlik ve beraberlik vurgusu yaptığı konuşmasında; “Bu gecenin benim için ayrı bir anlamı daha var. Her güzel şeyin bir başlangıcı olduğu gibi bir sonu da var; 13 yıldır gururla sürdürdüğüm, 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığından ayrılma kararımı sizlerle paylaşmak istiyorum. 2018 Mayıs ayında yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul hazırlıklarının, şeffaf ve sağlıklı ilerleyebilmesi adına izninizi rica ediyorum. Hepimizin ortak tutkusu, aşkı, bitmeyen sevgisi Fenerbahçemiz için yapılacak daha çok şey var” dedi.

Koç, konuşmasını “Tüm kalbimle diliyorum ki; bu sezon şampiyonluklarla, kupalarla dolu bir yıl olsun. Fenerbahçemiz her alanda adını zirveye yazdırsın. Fenerin ışığı yolumuzu aydınlatsın” sözleriyle tamamladı.

Derneğinin kuruluşuna ilham veren ‘Doktor’ lakaplı Merhum Hüseyin Çakıroğlu’nun plaketle anıldığı gecenin sunuculuğunu Seda Akman yaparken, konuklara, müzikleriyle Distinct eşlik etti.

Ercan Saatçi, 1907 Fenerbahçe Derneği’nin 25. yıl özel bestesini ilk kez seslendirirken; derneğin 25 yıllık yolculuğunun sergilendiği canlı sahne performansını, Bedri Baykam, Emre Karayel, Ercan Saatçi, Fahir Atakoğlu,Furkan Palalı, Gökçe Bahadır, Ceyda Düvenci, Kadir Doğulu, Kıraç, Meltem Cumbul, Murat Ünlü, Nejat İşler, Sarp Akkaya, Selçuk Yöntem, Sinan Bayraktar, Ege Kökenli ve Tülin Şahin gibi Fenerbahçeli sanatçılar üstlendi.