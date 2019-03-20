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18. Vehbi Koç Ödülü

Ömer Koç, Mustafa Toner
Tahire Demircan, Rahmi Koç
Bülent Eczacıbaşı
Ali Kibar
Neşe-Cavit Kavak
Nevbahar Koç
Afet Karacan
Ahmet-Can Çavuşoğlu
Ahmet-Deniz Hanif
Aslı Ersu
Bora-İlham Gencer
Burcu Hanif
Candan-Sema Ramazanoğlu
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Dilek-Mustafa Toner
Fikret Orman
Güler Yiğit
Heves Ekinci
Hüsamettin Özkan
Hüsnü-Emine Özyeğin
İnan Kıraç
Mehmet Ali-Jülide Berkman
Metin Fadıllıoğlu, Yüksel Behlil
Murat-Ege Özyeğin
Mustafa Taviloğlu
Neşe-Cavit Kavak
Nilüfer Bulut
Ömer-Ergun Gürsoy
Revna Demirören
Ronit Hakko
Serra-Alp Taşkent
Şükran Güzeliş
Vural-Mehmet Gökçaylı
Yasemin-Sedat Aloğlu, Zeynep Çarmıklı
Yılmaz Büyükerşen
Davet

18. Vehbi Koç Ödülü

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Vehbi Koç Vakfı, her yıl düzenlenen Vehbi Koç Ödülü için İş Kuleleri’nde gerçekleşen bir tören düzenledi.

Türkiye’nin ilk özel vakfı olarak 50 yıl önce kurulan Vehbi Koç Vakfı’nın her yıl sırasıyla kültür, eğitim ve sağlık alanında verdiği Vehbi Koç Ödülü’nün bu yılki sahibi sağlık alanındaki çalışmaları ile Prof. Dr. Mehmet Toner oldu. Geliştirdiği mikroçipler ile kandaki kanserli hücrelerin çok kısa bir süre içinde teşhis edilmesini sağlarken, kanser tedavisinde insanlığa umut olacak yeni çözümlerin üretilmesine olanak tanıyan Prof. Dr. Mehmet Toner, davetliler tarafından da büyük bir destek aldı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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