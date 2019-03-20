18. Vehbi Koç Ödülü

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Vehbi Koç Vakfı, her yıl düzenlenen Vehbi Koç Ödülü için İş Kuleleri’nde gerçekleşen bir tören düzenledi.

Türkiye’nin ilk özel vakfı olarak 50 yıl önce kurulan Vehbi Koç Vakfı’nın her yıl sırasıyla kültür, eğitim ve sağlık alanında verdiği Vehbi Koç Ödülü’nün bu yılki sahibi sağlık alanındaki çalışmaları ile Prof. Dr. Mehmet Toner oldu. Geliştirdiği mikroçipler ile kandaki kanserli hücrelerin çok kısa bir süre içinde teşhis edilmesini sağlarken, kanser tedavisinde insanlığa umut olacak yeni çözümlerin üretilmesine olanak tanıyan Prof. Dr. Mehmet Toner, davetliler tarafından da büyük bir destek aldı.