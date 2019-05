18. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri Sahiplerini Buldu

Okuma süresi 8 dakika

İletişim sektöründe 47. yılını kutlayan Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından bu yıl 18.’si düzenlenen Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’nde en başarılı projeler açıklandı.

İletişim sektöründe 47’inci yılını kutlayan Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD); bu yıl 18’incisi gerçekleştirilen Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’ni sahipleriyle buluşturdu. Turkcell’in iletişim sponsoru olduğu 18. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri Töreni; Zorlu Holding’in katkılarıyla gerçekleştirildi. 18’inci Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri, 29 Nisan Pazartesi akşamı, Zorlu PSM Sky Lounge’da gerçekleştirilen törende açıklandı.

Bu yıl 18. kez düzenlenen ödül töreninde protokol temsilcileri, halkla ilişkiler profesyonelleri, iş ve siyaset dünyasının önemli simaları, seçici kurul üyeleri medya, akademisyenler ve genç iletişimciler bir araya geldi.

Ödül törenine katılarak geceyi onurlandıran Betül Mardin sektöre nasıl adım attığını anlattıktan sonra Türkiye tanıtımı için halkla ilişkiler profesyonellerinin el ele vermesi gerektiğini vurgulayarak; “Çocuklarım Türkiye’nin tanıtımı için çalışmanız lazım dışarısı bizi yanlış tanıyor bizim gibi bir ülke ırk olamaz tamamiyle cennette yaşıyoruz ama bunu bilmek istemiyorlar. Ben 91 yaşındayım ve hala çalışıyorum sizlerin de bıkmadan usanmadan yorulmadan bu uğurda çalışmanızı bekliyorum. Türkiye’nin tanıtımı için fikri olan herkese kapım açık desteklemeye her daim hazırım” dedi.

Altın Pusula’da 300 üzerinde proje ödül için yarıştı, 49’u ödül kazandı

Töreni bir konuşmayla açan TÜHİD Başkanı Gonca Karakaş, halkla ilişkiler sektörünün sürdürülebilirlik, yaratıcılık, kalifiye insan kaynağı ve davranış yönetimi gibi kavramlarla iç içe olduğunu ve yaratıcı endüstrilerden biri kabul edildiğini bildirdi. Ayrıca halkla ilişkilerin, Birleşmiş Milletler tarafından ekonomik hedeflerin gerçekleştirilmesindeki en güçlü yeni alanlardan biri olduğunu da ifade etti.

Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’ne kamu ve özel sektör kurumları ve genç iletişimciler, 21 ana ve 27 alt kategoride 300’e yakın proje ile başvuruda bulundular. 49’u ödüle layık bulundu. Ayrıca, TÜHİD-KAGİDER işbirliğiyle 2017 yılından itibaren verilen TÜHİD-KAGİDER 1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü’nün yanı sıra İletişim Duayenleri Betûl Mardin ve TÜHİD Kurucusu Prof. Dr. Alâeddin Asna adına takdim edilen, “Betûl Mardin Geleceği Şekillendiren Liderler Ödülü” ve “Alâeddin Asna Kurumsal Sorumlulukta Tutarlılık ve Süreklilik Ödülü” de sahiplerine verildi. Ayrıca, UNDP Özel Ödülü de sekizinci defa takdim edildi.

18.Altın Pusula Büyük Ödülü’nün sahibi, Çanakkale Valiliği’nin “2018 Troya Yılı” projesi oldu.

Betûl Mardin Geleceği Şekillendiren Liderler Ödülü, duayen sanat tarihçisi Prof. Dr. Nurhan Atasoy’a verilirken TÜHİD’in Kurucusu Prof. Dr. Alâeddin Asna’nın mesleki değerlerini ve vizyonunu yaygınlaştırmak amacıyla verilen Alâeddin Asna Kurumsal Sorumlulukta Tutarlılık ve Süreklilik Ödülü ise ‘Gelecek Tarımda’ projesiyle Anadolu Efes’e verildi.

TÜHİD – Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı – UNDP işbirliğiyle bu yıl sekizincisi verilen ‘UNDP Özel Ödülü’ de Metro Türkiye’nin oldu.

Ayrıca, TÜHİD ve KAGİDER-Türkiye Kadın Girişimciler Derneği işbirliğiyle bu yıl üçüncü kez verilen ‘TÜHİD-KAGİDER 1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ Ödülü’nün sahibi de, Ford Otosan’ın ‘Ford Otosan ve Tedarikçileri Cinsiyet Eşitliğini Destekliyor’ projesi oldu.

Altın Pusula Ödülünü kazanan projeler

BÜYÜK ÖDÜL

2018 TROYA YILI

ÇANAKKALE VALİLİĞİ / PGM PROJE GELİŞTİRME MERKEZİ

UNDP Özel Ödülü

METRO TAKİP – METRO ET VE BALIK İZLENEBİLİRLİĞİ PROJESİ

METRO TÜRKİYE / ÜNİTE İLETİŞİM

Jüri Özel Ödülü 1

ŞEHRİN İYİ HALİ

AKBANK / PRCO STRATEJİK İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI

Jüri Özel Ödülü 2

MERCEDES-BENZ TÜRK STARTUP PROJESİ MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş / İZ İLETİŞİM

Jüri Özel Ödülü 3

L’ORÉAL “BİLİM KADINLARI İÇİN” PROGRAMI L’ORÉAL TÜRKİYE / HILL AND KNOWLTON STRATEGIES

Jüri Özel Ödülü 4

İŞ’LE BULUŞMALAR TOPLANTILARI

TÜRKİYE İŞ BANKASI / LOBBY İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI

TÜHİD – KAGİDER 1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü

FORD OTOSAN VE TEDARİKÇİLERİ CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ DESTEKLİYOR

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş

Betûl Mardin Geleceği Şekillendiren Liderler Ödülü

PROF. DR. NURHAN ATASOY

Alâeddin Asna Kurumsal Sorumlulukta Tutarlılık ve Süreklilik Ödülü

GELECEK TARIMDA

ANADOLU EFES / MESE İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI

Kurumsal İletişim

YIL İLETİŞİMİ

HALKBANK / GRUP 7 İLETİŞİM

Gündem Yönetimi

SABANCI VAKFI FİLANTROPİ SEMİNERİ

SABANCI VAKFI / GRUP 7 İLETİŞİM

Kurum İçi İletişim

İZ BIRAKANLAR PAYLAŞIM VE ONURLANDIRMA PLATFORMU ZİHNİ SİNİR İŞ BİRLİĞİ

BRİSA / ÜNİTE İLETİŞİM

Pazarlama İletişimi ve Bütünleşik Pazarlama

2018 TROYA YILI

ÇANAKKALE VALİLİĞİ / PGM PROJE GELİŞTİRME MERKEZİ

Kriz İletişimi

İSTANBUL’UN ENTEGRE KRİZ YÖNETİMİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Etkinlik Yönetimi

MZV GENÇLİK ZİRVESİ

ZORLU HOLDİNG / STAFF ORGANİZATİON

KURUMSAL SORUMLULUK:

Çevre

ETİ – SİYEZ BUĞDAYINI KORUMA HAREKETİ

ETİ GIDA / MEDYAEVİ İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI

Eğitim

KIZ KARDEŞİM

COCA-COLA TÜRKİYE / LİNKUS İLETİŞİM

Kurumsal Sorumluluk Kültür & Sanat

SİEMENS TÜRKİYE 20. OPERA YARIŞMASI

SİEMENS TÜRKİYE / İZ İLETİŞİM

Sağlık

ETİ SARI BİSİKLET

ETİ GIDA / MEDYAEVİ İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI

Tarım

GELECEK TARIMDA

ANADOLU EFES / MESE İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI

Spor

#TENİSBİZİZ

TEB/ TİCK TOCK BOOM DİGİTAL PR & DİGİTAL MARKETİNG

Diğer

GELECEĞİ YAZAN KADINLAR

TURKCELL / İZ İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI

Dijital İletişim:

Kurumsal Sorumluluk

#TRAFİKTEKADIN

FORD OTOSAN

Kurumsal Web Siteler

TOFAS.COM.TR

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş

Entegre İletişim Kampanyası

#ELALEMNEDER

TEB / TİCK TOCK BOOM DİGİTAL PR & DİGİTAL MARKETİNG

Topluluk İletişimi

SİEMENS TÜRKİYE 20. OPERA YARIŞMASI

SİEMENS TÜRKİYE / İZ İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI

Mikro Site

FORD TRUCKS F-MAX MİKRO SİTE

FORD TRUCKS / ALPHADOG

Sosyal Medya İletişimi

#363 KADIN

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ / İZ İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI

Intranet

TOFAŞGO

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş

Celebrity/Ünlü Kullanımı

İZEV HAYVANLAR VE BİZ PROJESİ

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI / İZEV/ LOBBY İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI

Influencer Kullanımı

ÖZELDEN YAZDIK KALPLERİ KAPTIK

MC DONALD’S / MPR İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI

Diğer

KAGİDER DİJİTAL EĞİTİM PLATFORMLARI

TÜRKİYE KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ KAGİDER / TRİBECA İLETİŞİM DANIŞMANLIK

En İyi Uygulama Örnekleri

İZEV HAYVANLAR VE BİZ PROJESİ

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI / İZEV/ LOBBY İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI

Süreklilik / Sürdürülebilirlik

“İYİLİĞE DÖNÜŞTÜR”

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK / ON İLETİŞİM

Sivil Toplum Kuruluşları

BİR DÜNYA ÇİÇEK

TÜRK EĞİTİM VAKFI / İDEA PR

Kamu Kuruluşları

#363 KADIN

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ / İZ İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI

Sponsorluk İletişimi

Kültür & Sanat

GÖBEKLİTEPE TARİHİN SIFIR NOKTASI

DOĞUŞ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE MÜŞAVİRLİK HİZ. A.Ş

LOBBY PR

Sağlık

#SENNEDENKOŞUYORSUN

FORD OTOMOTİV SANAYİ AŞ / OGİLVY PR

Spor

TÜRKİYE SPORTİF TARAMASI VE SPORA YÖNLENDİRME PROJESİ

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ / İZ İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI

Diğer

LENOVO GAME ON

LENOVO TECHNOLOGY B.V.MRK. HOLLANDA TÜRKİYE İSTANBUL ŞB. / HILL&KNOWLTON STRATEGIES

Kurumsal Raporlar

VODAFONE TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2018

VODAFONE TÜRKİYE / DANİSKA TASARIM AJANSI

Kurumsal Yayınlar

OTOKOÇ OTOMOTİV 90. YIL KURUMSAL PRESTİJ KİTABI

OTOKOÇ OTOMOTİV TİC. VE SAN. A.Ş / ARTI İLETİŞİM YÖNETİMİ

Medya İlişkileri

İSTANBUL’DA DENİZ SEFASI: DENİZ HAMAMINDAN PLAJA NOSTALJİ

PERA MÜZESİ / GRUP 7 İLETİŞİM

Uluslararası Proje/Kampanya

FNSS MİLDESİGN 2019 ULUSLARARASI ASKERİ KARA ARAÇLARI TASARIM YARIŞMASI

FNSS SAVUNMA SİSTEMLERİ A.Ş.

Kategori Dışı Projeler

“ORTAK GELENEK, ORTAK GELECEK” EBRU FİLMİ

HALKBANK / GRUP 7 İLETİŞİM

Genç İletişimciler

GÖBEKLİTEPE: TARİHİN DİBİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

BEYOND WHAT YOU KNOW

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

TURİZM SEKTÖRÜNDE TAKSİCİ SORUNUNUN PİLOT ÖLÇEKLİ YENİLİKÇİ UYGULAMALARLA ÇÖZÜMLENMESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

WELCOME TO SANTA’ HOME

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ