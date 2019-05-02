18. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri Sahiplerini Buldu
İletişim sektöründe 47. yılını kutlayan Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından bu yıl 18.’si düzenlenen Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’nde en başarılı projeler açıklandı.
İletişim sektöründe 47’inci yılını kutlayan Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD); bu yıl 18’incisi gerçekleştirilen Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’ni sahipleriyle buluşturdu. Turkcell’in iletişim sponsoru olduğu 18. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri Töreni; Zorlu Holding’in katkılarıyla gerçekleştirildi. 18’inci Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri, 29 Nisan Pazartesi akşamı, Zorlu PSM Sky Lounge’da gerçekleştirilen törende açıklandı.
Bu yıl 18. kez düzenlenen ödül töreninde protokol temsilcileri, halkla ilişkiler profesyonelleri, iş ve siyaset dünyasının önemli simaları, seçici kurul üyeleri medya, akademisyenler ve genç iletişimciler bir araya geldi.
Ödül törenine katılarak geceyi onurlandıran Betül Mardin sektöre nasıl adım attığını anlattıktan sonra Türkiye tanıtımı için halkla ilişkiler profesyonellerinin el ele vermesi gerektiğini vurgulayarak; “Çocuklarım Türkiye’nin tanıtımı için çalışmanız lazım dışarısı bizi yanlış tanıyor bizim gibi bir ülke ırk olamaz tamamiyle cennette yaşıyoruz ama bunu bilmek istemiyorlar. Ben 91 yaşındayım ve hala çalışıyorum sizlerin de bıkmadan usanmadan yorulmadan bu uğurda çalışmanızı bekliyorum. Türkiye’nin tanıtımı için fikri olan herkese kapım açık desteklemeye her daim hazırım” dedi.
Altın Pusula’da 300 üzerinde proje ödül için yarıştı, 49’u ödül kazandı
Töreni bir konuşmayla açan TÜHİD Başkanı Gonca Karakaş, halkla ilişkiler sektörünün sürdürülebilirlik, yaratıcılık, kalifiye insan kaynağı ve davranış yönetimi gibi kavramlarla iç içe olduğunu ve yaratıcı endüstrilerden biri kabul edildiğini bildirdi. Ayrıca halkla ilişkilerin, Birleşmiş Milletler tarafından ekonomik hedeflerin gerçekleştirilmesindeki en güçlü yeni alanlardan biri olduğunu da ifade etti.
- Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’ne kamu ve özel sektör kurumları ve genç iletişimciler, 21 ana ve 27 alt kategoride 300’e yakın proje ile başvuruda bulundular. 49’u ödüle layık bulundu. Ayrıca, TÜHİD-KAGİDER işbirliğiyle 2017 yılından itibaren verilen TÜHİD-KAGİDER 1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü’nün yanı sıra İletişim Duayenleri Betûl Mardin ve TÜHİD Kurucusu Prof. Dr. Alâeddin Asna adına takdim edilen, “Betûl Mardin Geleceği Şekillendiren Liderler Ödülü” ve “Alâeddin Asna Kurumsal Sorumlulukta Tutarlılık ve Süreklilik Ödülü” de sahiplerine verildi. Ayrıca, UNDP Özel Ödülü de sekizinci defa takdim edildi.
18.Altın Pusula Büyük Ödülü’nün sahibi, Çanakkale Valiliği’nin “2018 Troya Yılı” projesi oldu.
Betûl Mardin Geleceği Şekillendiren Liderler Ödülü, duayen sanat tarihçisi Prof. Dr. Nurhan Atasoy’a verilirken TÜHİD’in Kurucusu Prof. Dr. Alâeddin Asna’nın mesleki değerlerini ve vizyonunu yaygınlaştırmak amacıyla verilen Alâeddin Asna Kurumsal Sorumlulukta Tutarlılık ve Süreklilik Ödülü ise ‘Gelecek Tarımda’ projesiyle Anadolu Efes’e verildi.
TÜHİD – Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı – UNDP işbirliğiyle bu yıl sekizincisi verilen ‘UNDP Özel Ödülü’ de Metro Türkiye’nin oldu.
Ayrıca, TÜHİD ve KAGİDER-Türkiye Kadın Girişimciler Derneği işbirliğiyle bu yıl üçüncü kez verilen ‘TÜHİD-KAGİDER 1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ Ödülü’nün sahibi de, Ford Otosan’ın ‘Ford Otosan ve Tedarikçileri Cinsiyet Eşitliğini Destekliyor’ projesi oldu.
- Altın Pusula Ödülünü kazanan projeler
BÜYÜK ÖDÜL
2018 TROYA YILI
ÇANAKKALE VALİLİĞİ / PGM PROJE GELİŞTİRME MERKEZİ
UNDP Özel Ödülü
METRO TAKİP – METRO ET VE BALIK İZLENEBİLİRLİĞİ PROJESİ
METRO TÜRKİYE / ÜNİTE İLETİŞİM
Jüri Özel Ödülü 1
ŞEHRİN İYİ HALİ
AKBANK / PRCO STRATEJİK İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI
Jüri Özel Ödülü 2
|MERCEDES-BENZ TÜRK STARTUP PROJESİ
MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş / İZ İLETİŞİM
Jüri Özel Ödülü 3
|L’ORÉAL “BİLİM KADINLARI İÇİN” PROGRAMI
L’ORÉAL TÜRKİYE / HILL AND KNOWLTON STRATEGIES
Jüri Özel Ödülü 4
İŞ’LE BULUŞMALAR TOPLANTILARI
TÜRKİYE İŞ BANKASI / LOBBY İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI
TÜHİD – KAGİDER 1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü
FORD OTOSAN VE TEDARİKÇİLERİ CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ DESTEKLİYOR
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş
Betûl Mardin Geleceği Şekillendiren Liderler Ödülü
PROF. DR. NURHAN ATASOY
Alâeddin Asna Kurumsal Sorumlulukta Tutarlılık ve Süreklilik Ödülü
GELECEK TARIMDA
ANADOLU EFES / MESE İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI
Kurumsal İletişim
- YIL İLETİŞİMİ
HALKBANK / GRUP 7 İLETİŞİM
Gündem Yönetimi
SABANCI VAKFI FİLANTROPİ SEMİNERİ
SABANCI VAKFI / GRUP 7 İLETİŞİM
Kurum İçi İletişim
İZ BIRAKANLAR PAYLAŞIM VE ONURLANDIRMA PLATFORMU ZİHNİ SİNİR İŞ BİRLİĞİ
BRİSA / ÜNİTE İLETİŞİM
Pazarlama İletişimi ve Bütünleşik Pazarlama
2018 TROYA YILI
ÇANAKKALE VALİLİĞİ / PGM PROJE GELİŞTİRME MERKEZİ
Kriz İletişimi
İSTANBUL’UN ENTEGRE KRİZ YÖNETİMİ
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Etkinlik Yönetimi
MZV GENÇLİK ZİRVESİ
ZORLU HOLDİNG / STAFF ORGANİZATİON
KURUMSAL SORUMLULUK:
Çevre
ETİ – SİYEZ BUĞDAYINI KORUMA HAREKETİ
ETİ GIDA / MEDYAEVİ İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI
Eğitim
KIZ KARDEŞİM
COCA-COLA TÜRKİYE / LİNKUS İLETİŞİM
Kurumsal Sorumluluk Kültür & Sanat
SİEMENS TÜRKİYE 20. OPERA YARIŞMASI
SİEMENS TÜRKİYE / İZ İLETİŞİM
Sağlık
ETİ SARI BİSİKLET
ETİ GIDA / MEDYAEVİ İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI
Tarım
GELECEK TARIMDA
ANADOLU EFES / MESE İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI
Spor
#TENİSBİZİZ
TEB/ TİCK TOCK BOOM DİGİTAL PR & DİGİTAL MARKETİNG
Diğer
GELECEĞİ YAZAN KADINLAR
TURKCELL / İZ İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI
Dijital İletişim:
Kurumsal Sorumluluk
#TRAFİKTEKADIN
FORD OTOSAN
Kurumsal Web Siteler
TOFAS.COM.TR
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş
Entegre İletişim Kampanyası
#ELALEMNEDER
TEB / TİCK TOCK BOOM DİGİTAL PR & DİGİTAL MARKETİNG
Topluluk İletişimi
SİEMENS TÜRKİYE 20. OPERA YARIŞMASI
SİEMENS TÜRKİYE / İZ İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI
Mikro Site
FORD TRUCKS F-MAX MİKRO SİTE
FORD TRUCKS / ALPHADOG
Sosyal Medya İletişimi
#363 KADIN
BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ / İZ İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI
Intranet
TOFAŞGO
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş
Celebrity/Ünlü Kullanımı
İZEV HAYVANLAR VE BİZ PROJESİ
İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI / İZEV/ LOBBY İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI
Influencer Kullanımı
ÖZELDEN YAZDIK KALPLERİ KAPTIK
MC DONALD’S / MPR İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI
Diğer
KAGİDER DİJİTAL EĞİTİM PLATFORMLARI
TÜRKİYE KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ KAGİDER / TRİBECA İLETİŞİM DANIŞMANLIK
En İyi Uygulama Örnekleri
İZEV HAYVANLAR VE BİZ PROJESİ
İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI / İZEV/ LOBBY İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI
Süreklilik / Sürdürülebilirlik
“İYİLİĞE DÖNÜŞTÜR”
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK / ON İLETİŞİM
Sivil Toplum Kuruluşları
BİR DÜNYA ÇİÇEK
TÜRK EĞİTİM VAKFI / İDEA PR
Kamu Kuruluşları
#363 KADIN
BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ / İZ İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI
Sponsorluk İletişimi
Kültür & Sanat
GÖBEKLİTEPE TARİHİN SIFIR NOKTASI
DOĞUŞ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE MÜŞAVİRLİK HİZ. A.Ş
LOBBY PR
Sağlık
#SENNEDENKOŞUYORSUN
FORD OTOMOTİV SANAYİ AŞ / OGİLVY PR
Spor
TÜRKİYE SPORTİF TARAMASI VE SPORA YÖNLENDİRME PROJESİ
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ / İZ İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI
Diğer
LENOVO GAME ON
LENOVO TECHNOLOGY B.V.MRK. HOLLANDA TÜRKİYE İSTANBUL ŞB. / HILL&KNOWLTON STRATEGIES
Kurumsal Raporlar
VODAFONE TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2018
VODAFONE TÜRKİYE / DANİSKA TASARIM AJANSI
Kurumsal Yayınlar
OTOKOÇ OTOMOTİV 90. YIL KURUMSAL PRESTİJ KİTABI
OTOKOÇ OTOMOTİV TİC. VE SAN. A.Ş / ARTI İLETİŞİM YÖNETİMİ
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TURİZM SEKTÖRÜNDE TAKSİCİ SORUNUNUN PİLOT ÖLÇEKLİ YENİLİKÇİ UYGULAMALARLA ÇÖZÜMLENMESİ
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