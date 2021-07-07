15. Contemporary Istanbul
Akbank ana sponsorluğunda düzenlenen 15. Contemporary Istanbul, Türkiye’deki çağdaş sanat galerilerinin katılımıyla, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Rumeli Salonları’nda gerçekleşti.
Sürdürülebilir sanat ortamının sağlanması için sanat kurumları ve enstitüler ile birlikte ortak hareket eden Contemporary Istanbul’un bu edisyonuna Contemporary Istanbul Vakfı (CIF), Akbank Sanat Baskı Müzesi, Borusan Contemporary, Odun Pazarı Modern Müzesi (OMM), İyilik İçin Sanat Derneği, GLOBART, Otonom Art Events ve halka sanat projesi de katıldı. Çağdaş sanat performansları ve solo sergiler, izleyicilerin beğenisine sunuldu.
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