En Son Davetler
Kategoriler
binicilik alisveris tenis opera dvd motor-sporlari bulten tiyatro kitap mag-new-york digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik video gala odul-toreni decotrend konser balo kapak-konusu saglik bakim defile trendy tercihler sanat mekan sergi stil tanitim etkinlik parti acilis kutlama dugun moda yazarlar roportajlar genel davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
blank
Başa Dön

15. Contemporary Istanbul

blank
Ali Güreli, Suzan Sabancı
blank
Aslı Soyak
blank
Asligül Atasagun Çebi, Mehmet Ali Bakanay
blank
Begüm Ayaydın
blank
Berrin Yoleri
blank
Cihan Şensözlü, Begüm Özer
blank
Çiğdem-Atasay Kamer
blank
Elif Dağdeviren
blank
Elif Dürüst
blank
Emin Hitay
blank
blank
Fettah Tamince, Erol Tabanca
blank
Harika Güral
blank
Julide Ateş
blank
Pervin Ersoy
blank
Pınar Talay
blank
Selim-Binnur Gazioğlu
blank
Sevil Dolmacı, Alea Pınar Du Pre
Davet

15. Contemporary Istanbul

yazan:
18
Okuma süresi 1 dakika

Akbank ana sponsorluğunda düzenlenen 15. Contemporary Istanbul, Türkiye’deki çağdaş sanat galerilerinin katılımıyla, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Rumeli Salonları’nda gerçekleşti.

Sürdürülebilir sanat ortamının sağlanması için sanat kurumları ve enstitüler ile birlikte ortak hareket eden Contemporary Istanbul’un bu edisyonuna Contemporary Istanbul Vakfı (CIF), Akbank Sanat Baskı Müzesi, Borusan Contemporary, Odun Pazarı Modern Müzesi (OMM), İyilik İçin Sanat Derneği, GLOBART, Otonom Art Events ve halka sanat projesi de katıldı. Çağdaş sanat performansları ve solo sergiler, izleyicilerin beğenisine sunuldu.

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Ege’nin antik tarihinden esinlenerek tasarlanan, Bodrum mimarisinin özgün halini koruyarak hayata geçirilen Gönülbükü Konakları, sadece yaşam alanı

Davet

Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Ahmet Erentok’un üstlendiği Azmont Investments’ın 26 hektar alan üzerinde, 996 milyon Euro’ya malolan Portonovi

Davet

Çeyrek asırdır Türkiye’de yerli ve yabancı müşterilerine butik hizmet veren mücevher markası Cadaro, Londra’nın kalbi Knightbridge de

%d blogcu bunu beğendi: