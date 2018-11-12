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Chateau d’Ax MILANO Ankara’da Açıldı

Chateau d’Ax MILANO
Bülten, Tanıtım

Chateau d’Ax MILANO Ankara’da Açıldı

yazan:
41
Okuma süresi 1 dakika

Chateau d’Ax MILANO mağazası Ankara’da hizmete açıldı.

www.azurro.com.tr

“Azzurro, ‘göğün mavilikleri’ gibi farklı yaşam tarzlarını da modern ve yenilikçi yaklaşımıyla hizmetinize sunuyor. Farklı zevklere hitap edebilen Azzurro, hedefine tasarımı ve kişiye özelliği koyuyor. Rahatlık ve kalite, sağlamlık… Sadece mobilya değil uzun yıllar size arkadaşlık edecek ürünler hazırlanıyor. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan marka, size istediğiniz dünyanın anahtarlarını vermeyi vadediyor. Geniş renk skalasına sahip marka, her yaşa ve zevke özel ürün hazırlıyor. Usta zanaatkârlar, her ürünü benzersiz bir ürün gibi ele alıp özenle beğeninize sunuyor. Markanın farkı, ürünlerde işlenen ayrıntıdadır.”

Showroom
Adres: Ulubey Mah. Karacakaya Cad. No:108 Siteler – Altındağ – ANKARA
Telefon: +90 (312) 350 10 15 – 16 – 17
Fax: +90 (312) 350 10 11
Eposta: info@azurro.com.tr

Fabrika
Adres: Hasanoglan Bahçelievler Mah. 577. Cad. No:2 Elmadağ – ANKARA
Telefon: +90 (312) 353 45 50
Fax: +90 (312) 353 45 60

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum(1)

  • Sercan

    13 Kasım 2018

    Harika görünüyor , istanbulda yokmu magaza?

    reply

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