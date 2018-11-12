Chateau d’Ax MILANO Ankara’da Açıldı

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Chateau d’Ax MILANO mağazası Ankara’da hizmete açıldı.

“Azzurro, ‘göğün mavilikleri’ gibi farklı yaşam tarzlarını da modern ve yenilikçi yaklaşımıyla hizmetinize sunuyor. Farklı zevklere hitap edebilen Azzurro, hedefine tasarımı ve kişiye özelliği koyuyor. Rahatlık ve kalite, sağlamlık… Sadece mobilya değil uzun yıllar size arkadaşlık edecek ürünler hazırlanıyor. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan marka, size istediğiniz dünyanın anahtarlarını vermeyi vadediyor. Geniş renk skalasına sahip marka, her yaşa ve zevke özel ürün hazırlıyor. Usta zanaatkârlar, her ürünü benzersiz bir ürün gibi ele alıp özenle beğeninize sunuyor. Markanın farkı, ürünlerde işlenen ayrıntıdadır.”

Showroom

Adres: Ulubey Mah. Karacakaya Cad. No:108 Siteler – Altındağ – ANKARA

Telefon: +90 (312) 350 10 15 – 16 – 17

Fax: +90 (312) 350 10 11

Eposta: info@azurro.com.tr

Fabrika

Adres: Hasanoglan Bahçelievler Mah. 577. Cad. No:2 Elmadağ – ANKARA

Telefon: +90 (312) 353 45 50

Fax: +90 (312) 353 45 60

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